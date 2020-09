LOSC – RC Lens : le derby du Nord déjà bien dans la tête des Dogues

Cette saison, et après cinq ans d'absence, le derby du Nord entre le LOSC et le RC Lens fera son grand retour en Ligue 1. Programmée le week-end du 18 octobre prochain (6e journée), la première manche au stade Pierre Mauroy est déjà dans toutes les têtes chez les Dogues.

Il y a quelques jours, Timothy Weah avait fait part de ses rêves de triplé contre les Sang et Or sur le site officiel du LOSC. Vendredi midi en conférence de presse, Benjamin André a aussi évoqué ce match déjà coché sur son calendrier.

« La suprématie locale peut amener à ce que ce soit un peu plus chaud que prévu »

« C’est ce qu’un footballeur aime : la pression, la tension. La rivalité va parfois un peu plus loin que la ligne prévue. Le supporter aime ce genre de match, la suprématie locale… Ça peut amener à ce que ce soit un peu plus chaud que prévu. Contre Lens, ce sera magnifique. J’espère qu’on aura le droit à avoir un peu plus de supporters. Le supporter attend ce match un peu plus que les autres dans la saison, c’est un match qu’il aime vivre. Ça va être une belle fête de football », a confié l'ancien milieu de terrain de Rennes et d'Ajaccio.

S'il a connu les bouillants derbys corses et les affrontements entre clubs bretons, la rivalité Lens – Lille est encore un braquet au dessus dans sa carrière. Seulement comparable en France à ce qui se passe dans la région Rhône-Alpes entre l'OL et l'ASSE.