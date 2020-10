LOSC – RC Lens : Le derby du Nord va opposer deux fortes têtes de la L1 !

En l'absence d'Ignatius Ganago, blessé, le RC Lens comptera beaucoup sur Florian Sotoca ce week-end pour le mener à la victoire dans le derby du Nord qui l'opposera au LOSC. Avec 1 but et 2 passes décisives, l'ancien grenoblois a bien démarré sa saison en L1, à l'image de son équipe. Et comme l'indique le site Lensois.com, Sotoca est l'un des meilleurs joueurs de tête du championnat.





Sotoca et Botman dans le Top 5 des meilleurs joueurs de tête de la L1

L'attaquant des Sang et Or, avec 24 duels gagnés lors des 6 premières rencontres de L1, présente le 5e meilleur total de l’élite à ce stade de la saison. C'est le Montpelliérain Gaëtan Laborde (28 duels) qui domine le classement, devant le Monégasque Benoît Badiashile (27) et... le Lillois Sven Botman (26). Sotoca-Botman, le match dans le match est lancé !