LOSC – RC Strasbourg : deux joueurs en sont venus aux mains !

INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Les Lillois vont bien dormir ce soir mais ce n’est certainement pas le cas des Strasbourgeois. Ce dimanche, le LOSC s’est imposé à domicile contre le RCSA (2-0) grâce à un doublé de Jonathan David. À la fin de la rencontre, une altercation a éclaté entre le capitaine de Strasbourg, Dimitri Liénard (34 ans), et son jeune équipier Nordine Kandil (21 ans). Les deux hommes ont rapidement été séparés avant que la situation ne s’aggrave.

Au micro de Prime Vidéo, le défenseur du RCSA, Maxime Le Marchand, a souhaité calmer les esprits sur cet évènement, « Des consignes ont été données et n’ont pas été entendues. Je le prends positivement parce qu’on est des compétiteurs, on a envie de mieux faire, on était frustrés. Maintenant ça va se régler dans le vestiaire entre nous et on va passer à autre chose. », a-t-il commenté.

Une situation qui montre la tension au sein de Strasbourg qui lutte pour le maintien et qui est pour l’instant relégable (17e)…