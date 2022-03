LOSC, Real Madrid : Eden Hazard a traumatisé un ancien de l'ASSE

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

En grande difficulté depuis 2019 et son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard est aujourd'hui à des années-lumière du niveau qui était le sien à Lille et surtout à Chelsea. Formé chez les Dogues, où il a explosé au point de les mener au doublé Coupe-championnat en 2011, l'ailier belge a traumatisé quelques adversaires, notamment Renaud Cohade. Sur le site de l'ASSE, l'ancien milieu de terrain a expliqué combien il était dur de canaliser Hazard.

"L'adversaire le plus fort que j'ai rencontré ? Il y en a deux : Zlatan Ibrahimovic, un attaquant complet doté d'une grosse frappe et d'un super jeu de tête. Au-delà du personnage, un joueur intelligent et tueur devant le but, sachant également décrocher et donc terriblement complet. Outre "Ibra", je redoutais le Lillois Eden Hazard. Il évoluait en 10 dans ma zone. Il était très tonique, quasi inarrêtable. Réduire son influence n'était pas chose aisée."

A reminder of the money we got for Eden Hazard & the players we bought with the same money. pic.twitter.com/gSgjzop4QX — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) March 21, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur