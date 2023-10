LOSC, Real Madrid : Eden Hazard va bien rejouer en France !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Après quelques semaines animées, au début de l'été, quand son contrat avec le Real Madrid a pris fin, Eden Hazard est retombé dans un certain anonymat. L'ailier belge de 32 ans a eu plusieurs touches, en France, en Belgique et à l'étranger, mais il les a toutes repoussées. Sans préciser s'il souhaitait rechausser les crampons ou replonger une dernière fois.

Il retrouvera Debuchy et Cabaye

Mais ce qui est sûr, c'est que le 18 octobre, l'ancien Lillois sera en action du côté de Calais ! Il participera en effet à un match de gala avec le Variétés Club de France, aux côtés notamment de Didier Deschamps, Laurent Blanc, Robert Pires ou Christian Karembeu, face à une sélection de stars en tous genres. Ses anciens partenaires du LOSC Mathieu Debuchy et Yohan Cabaye seront également de la partie. Des invités comme le combattant Ciryl Gane et les artistes Roméo Elvis et Jok’Air prendront part à la rencontre alors que Benjamin Bourigeaud donnera le coup d’envoi. Les fonds récoltés seront reversés à l’association "Pièces Jaunes".

