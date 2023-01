LOSC - Reims : Fonseca s'en prend à ses supporters après le match

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Le LOSC a été accroché ce lundi sur sa pelouse par le Stade de Reims (1-1), à l'occasion de la 17e journée de Ligue 1. Déçu du résultat, Paulo Fonseca a aussi fait part de sa déception envers les supporters des Dogues en conférence de presse d'après-match.

Podcast Men's Up Life

"Je suis très déçu de nos supporters"

"On a perdu une belle opportunité de gagner le match. Je pense qu'on méritait de gagner, pas parce qu'on a tout bien fait, mais on a mérité de gagner, on s'est créé beaucoup d'occasions. En seconde période, Reims a marqué sur sa première occasion. On n'a pas réussi à mettre le deuxième but et après on s'expose à cela. On est déçu et frustré. Tout le monde dans le vestiaire a compris qu'on devait être plus efficace. Je suis très déçu de nos supporters également. Ils nous ont toujours soutenus jusque-là mais aujourd'hui (lundi) ils ont fait le contraire quand l'équipe avait besoin d'eux. C'est dommage. Les joueurs jouent comme je leur demande, s'il y a un coupable c'est moi, pas les joueurs. Ils doivent protester contre moi, pas contre les joueurs", a regretté le technicien portugais.

Pour résumer Le coach du LOSC, Paulo Fonseca, était déçu de ses supporters après le match nul contre Reims (1-1). Et le technicien portugais l'a fait savoir en conférence de presse d'après-match.

Fabien Chorlet

Rédacteur