LOSC : Daniel Riolo défend Fonseca et l'invite à bouger ses joueurs

Vainqueur à Clermont (2-0) la semaine dernière, Lille espérait bisser contre Reims. Mais le match nul (1-1) a quelque peu coupé leur élan. Et provoqué la colère froide de Paulo Fonseca, pas content que ses propres supporters aient sifflé leur équipe. Sur RMC, Daniel Riolo a analysé cette rencontre et estimé que les fans des Dogues avaient effectivement abusé. Mais que Fonseca devrait s'en prendre à ses joueurs, coupables de suffisance...

« Je n’ai pas compris la raison (des sifflets). Lille n’est pas décevant d’un point de vue des supporters depuis le début de la saison. On peut exprimer de la déception à la fin du match. Le problème, ce n’est pas de ne pas être offensif. Le problème, c’est de gâcher et de faire les mauvais choix. On a eu l’impression que très vite, ils se sont dits que le match serait facile. Je suis Fonseca, après ce match, mais je pète un câble ! Il y avait de la suffisance, de la nonchalance. A l’image du public, il ne se passait rien, c’était terne. Lille, à chaque fois qu’ils accéléraient, ils mettaient Reims en difficulté. Reims a même eu la balle de braquage. Ils ont 30 points. Il y a au moins deux matches sur lesquels les Lillois doivent faire mieux. Avec 5 points de plus, ils seraient devant Rennes. On les a vu faire des matches vraiment excellents. Quand tu prétends au haut du classement, tu ne peux pas faire nul là-dessus. C’est le moment de te faire une série ! Lille n’est pas passé au travers. Ils ont eu plein d’opportunités. Mais tu ne les mets pas, et c’est là que t’es énervé. »