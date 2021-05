LOSC : rivalité, titre, PSG... Galtier avait des choses à dire avant le RC Lens

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Présent ce jeudi en conférence de presse à la veille du derby entre le RC Lens et le LOSC, l'entraîneur lillois a fait le point sur les forces en présence : "Lihadji est forfait, il est touché au mollet. Sinon, tout le monde est opérationnel. Renato Sanches est à 100%."

Christophe Galtier s'est ensuite exprimé sur ce derby du Nord et sur la course au titre avec le Paris Saint-Germain. "Il y a beaucoup de similitudes avec le derby Lyon - Saint-Étienne. Il y a la ville minière et la grande métropole. (...) Il faut gagner pour rester premiers. L'enjeu est sur le résultat, pas sur la rivalité lilloise et lensoise (...) Les joueurs du PSG sont préparés pour aller chercher tous les trophées. Ils n'ont pas pu se qualifier mais ils sont quand même allés en demi-finale. Est-ce que l'élimination va laisser des traces ? Je ne sais pas du tout, a-t-il confié devant la presse, avant d'adresser un message aux supporters des Dogues. Les supporters nous accompagnent tous les jours à travers les messages, les banderoles à l'entrée de Luchin. Il y a beaucoup d'encouragement, il y a toujours un sentiment de fierté et si on peut les rendre encore plus fiers avec de derby, on veut le faire."