LOSC : saison déjà réussie pour Jocelyn Gourvennec ?

L'exploit du LOSC de se qualifier pour les 8es de finale de la C1, après son succès à Wolfsburg (3-0) mercredi, est avant tout celui de Jocelyn Gourvennec, écrivions-nous le soir même. Le successeur de Christophe Galtier est arrivé dans un tel climat de défiance que réussir à remporter un titre (Trophée des Champions) puis à emmener son équipe parmi les 16 meilleures du continent est respectable et peut faire oublier le parcours très moyen en championnat. Nicolas Anelka, sur RMC, est de cet avis.

« C’est pas encore fini, même si c’est déjà très bien. Une saison réussie pour le LOSC signifierait une belle place en Ligue 1 et un billet pour la Ligue des champions. En championnat cette année, ils ont laissé des forces pour la Ligue des Champions et ils ont payé ces efforts. C’est l’une des raisons pour lesquelles je vois davantage Marseille finir devant le LOSC cette année. Par contre, Jocelyn Gourvennec a déjà réussi sa saison. Il part de très loin et était vu comme un choix par défaut. »

Christophe Galtier En LDC :

⚽️ 6 matchs

✔ 0 Victoire

🤝 1 Nul

❌ 5 Défaites

😹 1pts sur 18pts pris

🔻 4ème de son groupe

Jocelyn Gourvennec en LDC :

⚽️ 6 matchs

✔ 3 Victoires

🤝 2 Nuls

❌ 1 Défaite

👏 11pts sur 18pts pris

🔝 1er de son groupe pic.twitter.com/XbFXqFlkni — 🇨🇦👑 Jonathan David Fan Account (@le_gars_59) December 10, 2021