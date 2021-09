Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Vendredi soir, en ouverture de la 5e journée de Ligue 1, le LOSC s'est incliné sur la pelouse du FC Lorient (1-2). Un match qui laisse déjà quelques regrets à Jocelyn Gourvennec. Le coach des Dogues s'est exprimé à chaud et il avait des reproches à formuler à ses ouailles.

« On est comme sur nos deux premiers matches, aléatoires »

« Je suis déçu par le contenu, on n'a pas fait le match qu'on voulait. On a été à côté en première période, on a mal défendu, mal pressé, pas comme on avait préparé. On a laissé beaucoup trop d'espaces à Lorient et on s'est fait piéger alors qu'on était prévenus (...) On a été en-deçà de ce qu'on est capables de faire. Je suis très déçu parce qu'on avait bien corrigé depuis Saint-Étienne, on avait envie d'être plus solides, plus justes, plus efficaces dans le jeu. On est en retard sur tout et ce n'est pas suffisant quand on est le LOSC », a déploré le remplaçant de Christophe Galtier.

Et Jocelyn Gourvennec fait un constat implacable sur son LOSC, loin d'être au niveau attendu d'un Champion de France : « On est comme sur nos deux premiers matches, aléatoires. Quand on veut jouer le haut de tableau, évidemment que c'est insuffisant. Il faut être plus accrocheurs, plus dans la bagarre. Il nous faut ce petit supplément d'âme, ce supplément d'engagement et d'énergie. On avait bien identifié le match mais on s'est fait piéger ».