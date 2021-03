LOSC : ses retrouvailles avec le PSG, Monaco, la lutte pour le titre... Timothy Weah fait passer ses messages

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

La lutte pour le titre

« On verra si on sera champion. Si on continue à gagner des matchs, à bien jouer et à rester ensemble, on peut le faire. On verra bien. Ce n’est pas facile de ne pas avoir les supporters avec nous. Ce qui compte, c’est de partager la joie avec tout le monde. Vous nous manquez beaucoup. Après chaque match, je regarde les commentaires. Je vois que tout le monde est fier de nous, et c’est ce qui nous pousse à y aller jusqu’au bout. Je sais que les supporters nous soutiennent. On a tous la dalle, le coach, il est incroyable avec nous. Tout le monde a envie de jouer et tout a le monde a envie de réussir. Je pense qu’il y a beaucoup de jeunes cette année. On prouve qu’on a faim, et on doit aller chercher quelque chose. Ce serait une fierté de remporter ce titre pour les supporters. »

Les chocs contre Paris et Monaco

« C’est un match très important pour moi parce que c’est contre le PSG, mon ancien club. Personnellement, j’ai envie de gagner la Coupe de France cette année. Je pense qu’on doit aller chercher quelque chose, bien travailler et rester ensemble. (…) Pour le déplacement à Monaco, on est tous confiant. Je suis fier de mon équipe, je sais qu’on peut faire de grandes choses. On travaille cette semaine et ce week-end, on aura un match à gagner. »

Sa forme

« Au début, c’était dur, mais je pense que j’avais le soutien de tout le monde, des supporters, de mes coéquipiers et de ma famille. Il fallait être fort mentalement. Quand tu es joueur, tu ne veux pas être blessé, tu veux être sur le terrain avec tes coéquipiers pour marquer des buts. Mais dans la vie, ce genre de choses arrive, il faut rester fort. Aujourd’hui, je suis là, et j’espère que l’on pourra continuer comme ça. »

L'apport de Galtier

« J’ai progressé mentalement avec le coach. Quand je suis arrivé, j’ai connu des moments très durs. Le coach était là pour moi, il m’a poussé en me disant d’impressionner à mon retour. Pour moi, il est incroyable, je suis très content d’être ici avec lui et j’espère qu’on gagnera des choses ensemble. »