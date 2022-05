LOSC : son adaptation, la ville, ses débuts... Zhegrova avait des choses à dire

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

S'il a mis du temps à se faire une place au LOSC depuis son arrivée en provenance du FC Bâle l'hiver dernier, Edon Zhegrova ne regrette absolument pas son choix d'avoir signé chez les Dogues. Sur le site officiel de son club, l'international kosovar a évoqué son adaptation qu'il juge « plutôt rapide ».

« Dès mon premier jour ici, j’ai reçu un accueil très chaleureux de la part du groupe, que ce soit du staff, des joueurs ou même du club dans son ensemble. Je me sens bien dans ma nouvelle vie. Avant d’emménager dans une maison, j’ai d’abord vécu à l’hôtel, en centre-ville. J’ai donc bien pu découvrir Lille. J’aime beaucoup la Grand Place. D’ici, je ne suis pas loin de là où je vivais avant, en Belgique (…) J’aime beaucoup la Flandre. D’ailleurs, je viens de découvrir que Lille s’écrivait Rijsel en flamand », a-t-il expliqué.

Concernant le sportif, l'ailier aux 2 buts et 1 passe décisive en 3 titularisations estime qu'il peut faire mieux : « Globalement, je suis satisfait de mes débuts. Je joue de plus en plus. Depuis trois matchs, je suis même titulaire. Je travaille dur chaque jour, j’essaye de donner mon maximum dès que je suis sur le terrain ».

Alexandre Corboz

Rédacteur