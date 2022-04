LOSC : son groupe, la préparation, Bordeaux… Gourvennec annonce la couleur avant les Girondins

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

Le groupe

« Il nous manque encore Weah et David qui rentrent aujourd’hui. On a récupéré tous les joueurs, ils vont à peu près tous bien. A part Ivo Grbić qui souffre d’une entorse à l’épaule. Il sera indisponible. Autrement les joueurs vont bien. Botman sera forfait et Renato sera dans le groupe. Tim est Xexa sont suspendus. »

Le match contre Bordeaux

« Quand on prépare un match on ne regarde pas le classement. C’est une équipe qui a de la qualité, ils l’avaient montré à l’aller. On avait souffert. Il avait fallu faire beaucoup d’effort pour revenir et l’emporter. Donc on s’attend à un match difficile. »

Le contraste entre les performances à domicile et l’extérieur

« On a connu des difficultés parfois. On a insisté sur ces 15 jours pour travailler sur notre jeu offensif, notre capacité à mieux préparer nos actions, à redoubler les passes pour faire bouger l’adversaire. »

La préparation

« On a eu une semaine dernière avec peu de joueurs et des malades en plus. On a pris des jeunes pour faire des oppositions. On a très bien travaillé. On a beaucoup aimé la mentalité de travail que les joueurs ont mise dans les entraînements. C’est vrai qu’on avait quasiment la moitié de l’effectif en sélection. On a travaillé d’abord sans les internationaux puis avec eux. On a pu bien travailler, tout le monde a travaillé en étant focus sur le match. »

Jonathan David

« Il n’a pas encore atterri à l’heure où on se parle. Le sélectionneur avait décidé de continuer à le faire jouer sur le troisième match sans enjeu. Nous on s’adapte. Le plus important c’est que le Canada soit qualifié. Jonathan est un joueur particulier car il récupère très vite, il peu enchainer. C’est quelqu’un qui aime le foot. On verra dans quel état il est. Il sera dans le groupe avec nous et on verra avec lui. »

Un excès de facilité

« Je reviens sur ce que j’i dit au début. On ne regarde pas le classement. Bordeaux à des difficultés cette année mais ils ont des points fort. Je connais bien David Guion, je sais que ce qu’il met en place est carré. A nous de bien préparer les joueurs pour ne pas se dire que l’on joue le 20ème du classement. »

Pour résumer Jocelyn Gourvennec était en conférence de presse avant de recevoir Bordeaux, lors de la 30ème journée de Ligue 1. Il évoque notamment la préparation de ses joueurs mais également l’adversaire et le groupe à sa disposition pour cette rencontre.

Adam Duarte

Rédacteur