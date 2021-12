LOSC : son intégration, ses ambitions, la Ligue des champions... Ivo Grbic s'est confié

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Actuellement en Croatie avant la reprise de l'entraînement, programmée vendredi, Ivo Grbic s'est confié à Dalmacija Danas. L'occasion pour le gardien du LOSC de raconter son intégration. Et de remercier Domagoj Bradaric. « Bradaric est un grand joueur et une grande personne, a-t-il confié. Il est à Lille depuis un moment, alors quand je suis arrivé ici, j’étais vraiment content d’avoir quelqu’un pour m'intégrer. D’autant plus qu’il a été formé à Hajduk Split comme moi. Il m’a beaucoup aidé. Je peux le remercier pour tout et lui souhaiter que l’année prochaine soit aussi réussie que possible. »

Et à Grbic d'ajouter : « Tout se passe vraiment bien. Nous avons bien progressé dans le championnat et nous disputerons la Ligue des champions l'année prochaine. En Ligue des champions, nous avons eu une saison de rêve, pour la deuxième fois de l'histoire, le club est en phase à élimination directe. Nous avons tiré Chelsea en huitièmes de finale et nous donnerons le maximum, indépendamment du fait qu'ils aient été les vainqueurs de l'année dernière. »

Décevant cette saison avec un but et une passe décisive en 21 matchs, Yusuf Yazici ne semble plus entrer dans les plans de Jocelyn Gourvennec. Un départ dans les prochaines semaines est donc envisageable ⤵️ #LOSC https://t.co/PfWeW7pk30 — Le Petit Lillois + (@LPLPlus) December 25, 2021