LOSC : son premier but, son intégration chez les Dogues... Zhegrova en dit plus

Présent en zone mixte hier après la victoire du LOSC contre Clermont, Edon Zhegrova , arrivé en janvier en provenance du FC Bâle, a partagé sa joie. Ses propos ont été relayés par Le11HDF et Petit Lillois.

« Les supporters me poussent »

« Avant tout, je suis content que l’on ait pris ces trois points, a expliqué le joueur. C’était très important, l’équipe a fait du très bon travail en gagnant quatre à zéro. Bien sûr je suis content pour mon premier but, j’espère qu’il en appellera d’autres ». Et au Kosovar d'ajouter : « Très bien, que ce soit avec les joueurs ou le staff. Dès le premier jour, j’ai été très bien accueilli. J’en suis très content. Les supporters me poussent aussi depuis mon arrivée, je suis très content. J’espère pouvoir célébrer d’autres buts avec eux à l’avenir ».