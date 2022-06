LOSC : son sentiment, sa tactique, ses ambitions… Paulo Fonseca se dévoile

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Son sentiment

« Je suis vraiment heureux d'être ici, dans ce grand Club. J'ai été motivé et enthousiaste dès le début. Aujourd'hui, je suis prêt à me mettre au travail »

Ses idées de jeu

« Je suis un coach avec des idées variées. Nous avons besoin de temps pour mettre une équipe en place, mais je suis persuadé qu'on va pouvoir construire une équipe solide, avec une véritable identité. Je suis un coach offensif, qui aime le jeu porté vers l'avant. J'aime pouvoir dominer les matchs, avoir une équipe agressive qui presse beaucoup. On veut se battre contre toutes les équipes pour gagner un maximum de matchs »

Ses ambitions

« J'ai vu de nombreux matchs de Ligue1. Je suis persuadé qu'on peut construire une équipe solide, ambitieuse, avec une mentalité irréprochable. On ne gagnera pas tous les matchs, mais on donnera tout, mon staff, mes joueurs et moi. Il faut faire preuve de patience. On travaille, on échange. Des joueurs partiront. Construire un effectif est un puzzle tactique, technique et psychologique »

Le mercato

« Nous travaillons avec le président pour trouver la meilleure formule pour l'équipe. On sait que certains joueurs peuvent partir, mais nous travaillons ensemble pour trouver des joueurs qui correspondront à notre style de jeu »

L’importance de José Fonte

« J'ai eu l'occasion de prendre un café avec José Fonte. Nous parlons la même langue. Je peux compter sur lui pour m'aider avec l'équipe »

Pour résumer Présenté devant la presse, ce jeudi, comme nouvel entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca s’est exprimé sur son arrivée au LOSC et d’autres sujets. L'entraîneur portugais a signé un contrat avec les Dogues pour deux saisons, jusqu'en juin 2024.

