LOSC : Soumaré, David, les gardiens, le Mercato... Galtier balaye l'actualité des Dogues

Le point santé

« Renato n'est pas opérationnel. Il continue son processus de réathlétisation. On espère qu'il sera opérationnel pour le prochain match face à Marseille. Concernant Xeka, il a été victime d'une blessure musculaire aux ischio-jambiers et il sera forfait contre Metz ».

Soumaré sera titulaire

« Oui, nous avons travaillé dans le sens d'aligner Boubakary Soumaré dimanche. Sur les deux premiers matchs, je suis parti avec 3 milieux face à Rennes et j'ai voulu garder Xeka face à Reims de par sa première mi-temps à Rennes. Et j'ai été satisfait de son match (…) De par l'absence conjuguée de Xeka et Renato, Bouba postule, jouera et sera associé avec Benjamin ».

Sur l'avenir de Boubacar Soumaré

« Bouba n'est plus un joueur à fort potentiel, c'est un très bon joueur. Chaque année, il y a beaucoup de discussions autour de son avenir, il est énormément sollicité. Est-ce qu'il est sollicité par les clubs qu'il espérait ? Je ne sais pas (…) Concernant son avenir, seuls lui et ses représentants sont en relation avec la direction. Je ne connais pas la teneur des échanges. Je reste focalisé sur le joueur, il est avec nous. Quand il est avec nous, dans cet état d'esprit, c'est un joueur important ».

« Je suis persuadé que Jonathan va encore s'améliorer »

Sur les difficultés de Jonathan David

« Burak était en sélection, Jonathan (David) est resté avec nous. Il a beaucoup travaillé sur un plan athlétique mais aussi sur ce que je souhaite voir dans ses matchs. Bamba, Araujo, Weah étaient là donc on a pu travailler les relations dans le secteur offensif (…) Je suis persuadé que Jonathan va encore s'améliorer. Il commence à intégrer à la fois notre méthodologie de travail et ce que je souhaite voir sur le terrain dans l'animation, quand on est en possession du ballon ou en phase de récupération. »

Sur le duo David - Yilmaz

« Concernant Burak, nous avons travaillé depuis qu'il est rentré car il a peu joué sur son deuxième match en sélection. On passe beaucoup de temps pour travailler cette association mais pas que celle-là car le calendrier m'impose de trouver d'autres associations. »

Sur l'arrivée d'Oréstis Karnézis et la concurrence chez les gardiens

« Il est important d'avoir un très bon gardien, un très bon profil pour l'avenir mais pour nous, qui jouons une compétition européenne, il faut trois bons gardiens avec un gardien expérimenté aussi. Évidemment qu'Oréstis sera concerné par les compétitions (…) Nous avons prêté Leo Jardim à Boavista mais je suis aussi très réaliste. Le mercato se finira le 5 octobre et entre ce qu'il y a actuellement au poste des gardiens et ce qui va se passer, on n'est pas à l'abri. »

« Entre les souhaits et la réalité... »

Sur la suite du Mercato

« Tous les clubs ne savent pas ce qui va passer. C'est une situation particulière avec un mercato qui finira très tard. Les championnats européens vont reprendre (...) Nous savons ce que souhaite faire le président mais entre les souhaits et la réalité du mercato...»

Sur les cas de Covid-19

« Nous avons fait les tests Covid ce matin et j'ose espérer qu'on aura les résultats ce soir. Le test de début de semaine, tout le monde était négatif. Je touche du bois pour que tout le monde soit négatif ce soir ou demain. Concernant le protocole, ça va dans le bon sens. Ce qui est malheureux, c'est qu'il a été modifié. Je vous dis ça car tout simplement, quand on voit le match d'hier et qu'on verra dimanche pour Paris, des équipes ont reporté leur match il y a quelques semaines ».

Sur le retour de Yusuf Yazici

« C'est déjà une très bonne chose que Yusuf soit entré sur le premier match et qu'il ait joué 90 minutes sur le deuxième en sélection. Il n'avait pas joué depuis huit mois et demi et on ne revient pas après huit mois et demi comme ça. Il ne ressent aucune gêne. »

Retranscription : compte Twitter Le Petit Lillois