LOSC - Sparta Prague (2-1) : Galtier recadre Yazici et s'agace d'un autre problème

Christophe Galtier est satisfait de la qualification du LOSC en 16es de finale de la Ligue Europa. Grâce à son succès sur le Sparta Prague hier à Lille (2-1), les Dogues ont confirmé leurs bonnes dispositions du moment (2-1) mais vont devoir enchaîner dès dimanche contre l’AS Monaco à 13h. Le club nordiste a tenté de déplacer en vain l’horaire de ce choc mais rien n’y a fait auprès des instances.

« C'est difficile de caser les matches, je le sais. Nous avons eu des matches à 21h, c'est vrai. Est-ce qu'on aurait pu échanger les horaires entre le Lille-Monaco et le Metz-Lyon (prévu à 21h) ? C'est possible. J'ai essayé, sans aboutir, c'est comme ça, a pesté Galtier après la rencontre. Ça ne nous empêchera pas d'être présents dimanche et il va falloir être bons face à un adversaire de qualité, qui court beaucoup et qui est très technique. »

« L'enchaînement n'est pas forcément problématique, c'est plutôt les horaires. C'est très court, à peine plus de 60 heures. Jouer à 17h ou 21h, ça change la donne », a appuyé Benjamin André. Pour en rien arranger, Yusuf Yazici est sorti agacé en cours de match, ce qui n'a pas vraiment plu à son coach. « La motivation est une chose, l'agacement en est une autre, a tonné Galtier sur Téléfoot. On règlera ça tranquillement, entre nous. Il faut accepter de sortir, quelles que soient les raisons. Et quand il est sorti, celui qui est entré à sa place (Burak Yilmaz) a marqué deux buts. »