LOSC – Sparta Prague (2-1) : turn-over, retours contre Monaco... Galtier fait quelques annonces !

« Les joueurs sont allés la chercher, le mérite leur revient. Notamment dans un groupe ouvert, avec le Milan en tête d’affiche. On arrive à se qualifier au soir de la 5ème journée, ce qui est une performance ». Peu désireux de tirer la couverture sur lui malgré son coaching gagnant, Christophe a appuyé sur l'état d'esprit de ses joueurs : « Être mené à 11 contre 10, ça peut faire mal à la tête. Il fallait de la présence dans la surface et les entrants ont été très bons, leur mérite leur revient, comme à toute mon équipe qui n’a jamais lâché dans ce match. Lors du but concédé, je suis resté calme, à essayer d’analyser la situation. Je savais qu’on allait sortir énormément le ballon, qu’il fallait trouver de la largeur par nos latéraux. Puis avoir de la qualité de centre pour Burak Yilmaz qui est un homme de surface. Il fallait rester lucide, mettre une pression sur l'adversaire et ne pas abdiquer. Les joueurs ont été parfaits dans ce sens-là ».

Turn-over face au Celtic et espoir pour les supporters lillois

Désormais soucieux de garder sa place de leader sur la dernière journée, le Marseillais fera néanmoins tourner à Celtic Park : « Pour le dernier match, je pense faire démarrer des joueurs qui n’ont pas eu beaucoup de temps de jeu, surtout en voyant la série de matchs qui nous attend ».

Derrière cette qualification, un espoir : « Cette année, on arrive à gagner des matchs et à l’emporter à domicile en coupe d’Europe. C’est bien pour nos supporters qui nous soutiennent à distance. On est contents pour eux. Vivre des soirées européennes, c'est toujours agréable. J'ose espérer qu’on pourra avoir du public fin février ou début mars dans les stades pour partager des émotions de coupe d’Europe. Je suis content qu’on soit qualifiés pour qu’on puisse vivre au moins une, voire plusieurs soirées au Stade Pierre Mauroy avec nos supporters ».

La série de match se poursuit dès dimanche 13 heures face à Monaco. Un match où le technicien espère deux retours : « On fait tout pour récupérer Sanches et Çelik pour dimanche face à Monaco (13h). Eux font tout pour être disponibles. Je ne prendrai aucun risque même si ce sont deux blessures différentes. Ils travaillent tous les jours, accélèrent, augmentent la charge de travail. Je verrai samedi leur ressenti et je prendrai ma décision dimanche matin ».