LOSC : Sparta Prague, ambition, turn-over ... Galtier et Fonte ne veulent pas faire de la figuration en Europe

« En Ligue Europa, on ne fait pas tourner »

Christophe Galtier : « « L’effectif du Sparta Prague comporte beaucoup d’internationaux. Je pense qu’ils seront en pleine forme demain. Mon groupe est au complet pour ce match. On veut aller le plus loin possible dans un groupe ouvert. Je pense que le favori reste le Milan AC. On devra être à notre meilleur niveau dès demain soir. Nous allons affronter une équipe très performante, organisée, joueuse, offensive. On sait déjà qu’ils sont en confiance. Depuis nos deux buts encaissés, on travaille les coups de pied arrêtés défensifs. Le Sparta Prague a de bons joueurs dans ce domaine. La base, c’est donc de concéder le moins de fautes et le moins de corners possible.

En Ligue Europa, on ne fait pas tourner. Demain, c’est très important. J’ai un effectif de qualité, sans absents. Il y a une réflexion sur la série de matchs qui arrivent, mais on doit bien commencer cette compétition. J’ai des jeunes joueurs qui ont l’habitude de jouer des matchs de haut-niveau. Le huis-clos, tout le monde doit s’y adapter. On sera dans la même configuration que le Sparta Prague quand on recevra le Celtic. »

« On est plus forts que sur les deux saisons précédentes »

José Fonte : « On s’attend à un match difficile demain. Notre staff a étudié comment jouait le Sparta Prague. On se prépare normalement pour demain. On a plus d’expérience sur la scène européenne. On a maintenant Burak Yilmaz, qui a beaucoup d’expérience dans ces compétitions. On va tout donner pour faire un beau parcours en Ligue Europa. On veut continuer à bien jouer. Gagner, c’est dans notre mentalité. Nous avons une équipe forte.

Au LOSC, si je regarde les différents postes, je crois qu’on est plus forts que sur les deux saisons précédentes. On a de la qualité partout. À notre meilleure niveau, on peut battre tout le monde en Ligue 1. Je veux qu’on soit prêt pour tous les matchs que nous disputons. On doit être performant contre tout le monde. La suite ? On verra ce qu’on peut faire ... »

Retranscription : compte Twitter du LOSC.