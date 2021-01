LOSC - Stade de Reims (2-1) : Galtier félicite le mental de ses Dogues

Le soulagement prédominait pour Christophe Galtier à la fin de ce week end. Avec un but en toute fin de rencontre de David face au Stade Reims (2-1), le LOSC talonne le PSG, leader grâce à sa différence de buts. Après cette victoire, le coach des Dogues ne boudait pas son plaisir : "C'est une bonne journée, un match très difficile pour nous. Quand vous êtes menés au score face à Reims c'est difficile car c'est une équipe très compacte."

Dans la suite de son propos, Galtier a mis en avant une qualité essentielle pour devenir champion : "Cette après-midi, on a été cherché la victoire au forceps avec beaucoup de caractère. Le contenu reste le contenu, mais je constate en voyant nos adversaires qu'en janvier – février c'est difficile pour tout le monde. Gagner avec ce scénario renforce le sentiment de confiance et d'abnégation. On a du courage, du cœur et l'envie de ne rien lâcher. On sait que la bataille sera très dure. Je regarde ceux qui sont derrière et ils l'avaient emporté. On a réussi à le faire pas avec la manière mais avec du courage."

Pour terminer, le Marseillais a mis en avant certains de ses joueurs : "On est un peu dans le dur dans notre jeu, notamment avec les absences de joueurs pas à leur poste. Mais, on prend ce but un peu stupide. Puis, Mike Maignan nous tient dans le match. Les entrants ont été aussi importants. Xeka est rentré a été décisif. Çà doit être là aussi la force du LOSC."