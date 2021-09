LOSC - Stade de Reims (2-1) : Gourvennec tire un enseignement majeur

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Mardi, lors de sa conférence de presse, Jocelyn Gourvennec avait estimé que son équipe jouait bien malgré les résultats décevants mais qu'il lui manquait de l'efficacité pour concrétiser sa domination au tableau d'affichage. Hier soir, ses Dogues se sont montrés réalistes devant les buts, frappant deux fois face au Stade de Reims en première période et se lançant ainsi parfaitement vers un succès au final mérité.

C'est ce que le technicien du LOSC voulait retenir dans son analyse d'après-match : "Ce n'est pas un match parfait mais c'est un match plein. On a fait une première période pleine, avec beaucoup d'allant et de dynamisme, en ne donnant rien à Reims et en étant efficace. C'est cette efficacité qu'il faut retenir et qui avait fait défaut contre Wolfsbourg (0-0, en Champions League) et Lens, elle nous permet d'ouvrir le score et ça donne tout de suite autre chose".