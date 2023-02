LOSC, Stade Rennais : Fonseca prévient ses joueurs avant Brest... et Genesio avant le Shakhtar !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

En conférence de presse, Paulo Fonseca a prévenu le LOSC sur le danger qui l'attend avant la réception de Brest ce vendredi. « A l'aller, on avait perdu deux points. C'était un match fermé. Je pense que ce sera très très difficile aussi demain, il n'y aura pas beaucoup d'espace. On a analysé tout ça, on est plus prêts maintenant contre des blocs bas. A Paris, tout le monde était très motivé. Il faudra être concentrés pour gagner à la maison. Mais je pense que les joueurs sont très motivés ».

« Ce sera très difficile pour le Shakhtar, mais... »

Et à lui d'ajouter, sur son ancien club du Shakhtar Donetsk... « Je vais regarder le match en rentrant chez moi. J'ai beaucoup d'amis au Shakhtar, j'aime ce club. Pour être honnête, je pense que ce sera très difficile. Rennes est une bonne équipe. Mais demain, ça fera un an que la guerre a commencé en Ukraine. C'est un match très important pour le Shakhtar et les Ukrainiens. »