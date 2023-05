LOSC, Stade Rennais : Genesio et Fonseca ont la même obsession

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Ce sera le week-end prochain. Avec pour le Stade Rennais, comme pour le LOSC, l'envie de finir le travail et de récolter une victoire pour terminer la saison. C'est à cette condition que les deux équipes disputeront, ou non, la prochaine Ligue Europa, l'AS Monaco pouvant encore passer en quatrième position.

"Le piège, ce serait de penser que le Championnat est déjà terminé"

Le Stade Rennais se rendra à Brest, ce qui a poussé Bruno Genesio, son entraîneur, à rappeler certaines choses à ses joueurs. "Il reste une 38e journée à jouer et à gagner, pour valider ce que l'on a fait samedi et bien fait. Il fallait déjà battre Monaco. On est contents du résultat, de donner ce genre d'émotions et d'en vivre au stade. On a notre destin entre nos mains et ce serait récompenser le travail de ce groupe qui a su surmonter beaucoup de difficultés cette saison que de se qualifier en Coupe d'Europe. Le piège, ce serait de penser que le Championnat est déjà terminé. C'est pour cela que j'ai parlé de quart de finale, de demi-finale..."

Préoccupation similaire pour Paulo Fonseca, l'entraîneur du LOSC, qui lui affrontera une équipe déjà condamnée : l'ESTAC. "Nous sommes actuellement 4e mais nous devons gagner le dernier match si nous voulons participer à une compétition européenne. Je ne pense qu'au dernier match et après nous parlerons du classement. C'est vrai nous n'avons pas bien joué mais le plus important c'était la victoire."