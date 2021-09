LOSC : Strasbourg, Yilmaz, David, les supporters, Gourvennec avait des choses à dire

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Le groupe

"Leo Jardim est toujours arrêté et Jonathan Bamba, on devrait retrouver après Strasbourg. Renato Sanches, ce sera encore trop juste. Mais lundi matin, il sera avec nous. Il court déjà très bien."

Semaine chargée

"On continue notre série. On va pas se plaindre de jouer tous les trois jours. Le plus important, c'est Strasbourg. Pour confirmer la victoire face à Reims. Les joueurs ont conscience qu'il. nous faut enchaîner. On ne doit plus avoir de trou d'air."

Strasbourg

"Cette équipe a eu un début de saison difficile, mais reste sur une bonne dynamique. Toujours compliquée à jouer chez elle à La Meinau. Devant, c'est costaud. Ajorsque, c'est un très bon attaquant de L1. Il faudra leur causer des problèmes et ce ne sera pas simple. Etre solides avec du jeu et du mental. Mais les joueurs savent gérer ce genre de choses."

Les remplaçants

"Parfois, le second souffle doit arriver du banc de touche. Ca n'a pas toujours été le cas et on en a parlé tous ensemble. Un joueur qui ne débute pas la rencontre est déçu, je peux le comprendre. Mais il doit ensuite tout donner si il rentre. Pareil pour celui qui sort. Il a participé à l'effort. Il a fatigué l'adversaire. Voilà pourquoi tout le monde doit être concerné."

Yilmaz et Yazici

"Il a une grande expérience. Il se prépare bien, il est très méticuleux, très pro. Il répond présent dans les grands matches, même si il aurait pu ouvrir le score à Lens. C'est un joueur de caractère, mais on peut échanger avec lui (Rires). Yazici ? C'est un grand talent et il aimerait avoir plus de temps de jeu. C'est normal et j'accepte le fait qu'il ne soit pas toujours content. Comme Burak, il a du caractère, mais on échange aussi. Et je lui dis que j'attends plus de lui."

Jonathan David

"Il est plus en forme, et plus tôt, par rapport à la saison dernière. Il est devenu u un joueur important, par son état d'esprit et son investissement. Il met des buts importants. Si j'étais encore joueur, je serai très content d'avoir un partenaire comme lui."

Les supporters

"Nous, on veut du stade avec du bruit et de la fête. Mais on doit pouvoir être en sécurité au sein d'un stade. On ne doit même pas se poser la question. Je ne peux concevoir qu'un supporter ait le crâne ouvert."