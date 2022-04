LOSC : super Zhegrova, la série de Jardim prend fin... Les 3 choses à retenir du nul à Angers

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Fin de série pour Léo Jardim

La belle série de Léo Jardim dans le but lillois (7 matchs sans but encaissé en Ligue 1) a pris fin. Comble de l'ironie sur un CSC de Tiago Djalo après un centre de Souleyman Doumbia (64e). Avant cela, le Brésilien avait été plutôt solide, claquant notamment au dessus de sa transversale une tentative du virvoltant Sofiane Boufal, désireux de briller face à son ancienne équipe.

Zhegrova en sauveur

S'il passait encore derrière Hatem Ben Arfa jusqu'à la mise à l'écart de ce dernier, Edon Zhegrova a peut-être changé de statut au LOSC suite à ce match. Rentré à la 67e minute à la place de Jonathan David, le Kosovar n'a eu besoin que de six minutes pour inscrire son 2e but en Ligue 1 et quel but ! Une frappe enroulée dans la lucarne d'un Mandrea qui ne pouvait rien !

Jonathan David muet et inquiétant

Si Burak Yilmaz est toujours en panne sèche, le Turc a été rejoint dans sa mauvaise passe par Jonathan David. En 2022, le Canadien n'a marqué qu'un seul but en Ligue 1 (face à Clermont) et sa prestation dans le Maine-et-Loire a encore été très décevante. Pire, c'est son remplaçant qui a inscrit le but de l'égalisation.

En déplacement sur la pelouse du SCO Angers, le LOSC avait l'occasion de mettre la pression sur l'OGC Nice et le RC Strasbourg dans la course à l'Europe. Les Dogues se sont manqué au stade Raymond-Kopa et ont partagé les points (1-1).

