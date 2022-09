LOSC - Toulouse : les Tops et les Flops de la victoire lilloise

Zapping But! Football Club LOSC, AC Milan - INFO BUT! : Pourquoi ça bloque avec Botman

Podcast Men's Up Life

Les Tops

Adam Ounas : À l’origine de la plupart des offensives lilloises, le milieu offensif algérien a livré sa meilleure prestation depuis son arrivée au LOSC, inscrivant son premier but sous ses nouvelles couleurs d’une superbe reprise de volée du pied gauche (53e). Remplacé Alan Virginius (78e)

Jonathan David : Auteur de son cinquième but de la saison d’une frappe du pied gauche, qui s'est logé dans la lucarne de Maxime Dupé (5e), l’attaquant canadien a pesé sur la défense toulousaine par ses déplacements et n’a pas été avare d’efforts. Remplacé par Mohamed Bayo (86e).

Les Flops

José Fonte : En plus d’être quelque peu coupable sur le but toulousain en manquant sa relance (48e), le capitaine et défenseur central lillois ne s’est pas montré impérial surtout dans les duels.

André Gomes : Pour sa première titularisation sous le maillot du LOSC, le milieu de terrain portugais a ralenti le jeu de son équipe et a eu du déchet technique.

Au terme d'un match disputé face à une belle équipe du @ToulouseFC, nos Dogues l'emportent et se relancent au classement.



Qui a été votre homme du match ?#LOSCTFC 2-1 | 90'+3 — LOSC (@losclive) September 17, 2022

Pour résumer Le LOSC s'est imposé ce samedi non sans difficultés sur sa pelouse contre (2-1), à l’occasion de la huitième journée de Ligue 1. Voici les Tops et les Flops côté Lillois.

Fabien Chorlet

Rédacteur