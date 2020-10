LOSC : turn-over, Europe, choix... Galtier ne prend pas Nice à la légère

Le point santé

« Tout le monde est opérationnel donc il y aura des choix à faire. La différence par rapport à la réglementation de l'Europa League, c'est qu'on a le droit à 23 joueurs en Europe et 20 Ligue 1. Sinon, il n'y a pas eu de problèmes pour les joueurs. »

Sur la bonne période des Dogues

« On a profité de la séance d'hier et de ce matin pour mettre en place notre plan de jeu. Il est très important, durant cette période, de garder les pieds sur terre. »

Sur la forme de Yusuf Yazici

« Yusuf postule à une place de titulaire. La seule réflexion que nous avons, c'est qu'il n'avait pas joué 90 minutes depuis un moment. Si on jouait une fois par semaine, il aurait joué mais il y a une réflexion car le prochain match est dans 48h puis jeudi. »

Sur le turn-over

« Je me dois de maintenir l'exigence et je dis à mes joueurs que le groupe est de qualité, qui vit bien ensemble mais qu'il se doit d'être exigeant entre les uns et les autres. Il n'y aura pas un groupe championnat et un groupe Europa League. »

Sur la situation de Timothy Weah

« Timothy est un nouveau joueur à l'image d'Isaac. On connaît le garçon, son état d'esprit, les efforts qu'il a fait pour revenir mais c'est un jeune joueur qui a très peu joué. On aurait un autre Tim s'il avait participé à 15 matchs la saison dernière. Quand on voit un joueur qui n'est pas titulaire et qui met un triplé, ça augmente la frustration et la concurrence. C'est pour cela que je demande à Tim et Isaac de continuer à travailler (...) J'ai eu une discussion avec Tim avant Prague. »

Sur le rôle capital de Burak Yilmaz

« Burak est un professionnel exemplaire, un leader d'équipe, un capitaine d'équipe nationale. Il est une locomotive. José est l'exemple de derrière, Burak celui de devant. C'est, à sa manière, un grand frère et un relais pour moi dans le vestiaire. Burak est un joueur exigeant, à un poste difficile. Il conseille David, lui parle et lui dit que ça va venir. Après ça, il faut mettre des choses en place sur le terrain et ensuite, il faut comprendre qu'il n'est pas là pour deux ou trois mois. »

Sur les difficultés de Jonathan David

« Ce qui est arrivé à Victor est très rare. Je me rappelle que Nicolas Pépé a pris plusieurs mois avant de décoller (...) Quand ça ne va pas, il faut changer des choses et travailler sur d'autres choses. C'est ce que je fais pour Jonathan (David). »

Sur Nice, bête blessée

« Nice a été battu mais pas par n'importe qui. Le Bayer Leverkusen est une équipe de Champions League. Mon rôle est de mettre en garde mon groupe dans ce genre de situation où une équipe a subi une large défaite et nous avons gagné assez largement. »

Sur les difficultés de l'OM en Europe

« L'Olympiakos arrive, soi-disant d'un championnat mineur, mais joue l'Europe depuis 25 ans. Ils connaissent l'intensité en Europe. En France, ce n'est jamais les mêmes clubs qui la jouent et c'est ce qui a fait la force de l'Olympique Lyonnais pendant 20 ans. »

