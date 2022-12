LOSC : un ancien chouchou de l'ASSE a refusé les Dogues à cause du RC Lens

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Plutôt très maladroit dans le dernier geste, Kévin Monnet-Paquet avait une grande qualité : beaucoup d'activité, d'abnégation. Ce qui a forcément plu aux supporters de l'AS Saint-Etienne, où il a joué de 2014 à 2021. Il était tellement apprécié qu'il avait eu droit à une chanson. Du reste, le milieu gauche était un fidèle, qui l'a prouvé lors d'une interview au site 90 Football en révélant pourquoi il n'avait pas voulu signer à Lille en 2010.

« Je ne me voyais pas aller jouer là-bas. Avec tout le respect que je dois au LOSC, j’ai été formé à Lens, je me suis imprégné du club. Je ne me voyais pas jouer là-bas. » Le Berjallien est resté neuf années en Artois, jouant en professionnel de 2006 à 2011. Suite à son refus d'aller à Lille (qui allait être champion la saison suivante...), il est resté une année de plus chez les Sang et Or avant de rejoindre Lorient. Aujourd'hui, il se remet d'une troisième rupture des ligaments croisés, survenue en mars dernier alors qu'il jouait à Chypre. A 34 ans, il a peut-être joué les derniers matches de sa carrière en début d'année sans le savoir...