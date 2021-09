LOSC : un ancien de l'ASSE promet l'enfer aux Dogues en Ligue des champions

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Ce mardi, le LOSC débute sa campagne de Ligue des champions avec la réception de Wolfsbourg. Un rendez-vous que les champions de France n'abordent pas vraiment dans les meilleures dispositions après leur défaite en L1 à Lorient (1-2) vendredi soir.

Perquis pessimiste pour les Lillois

Selon Damien Perquis, l'ancien défenseur des Verts, du Bétis et de Sochaux, notamment, les Dogues sont partis pour une saison difficile. « C’est difficile d’être optimiste pour le LOSC après la prestation contre Lorient, a confié Perquis dans l'émission BeIn Center, cité par Le Petit Lillois. C’est pas digne d’une équipe qui va représenter la France en Ligue des Champions, dès mardi. Séville, c’est une grosse écurie en Espagne, le niveau est beaucoup plus haut. Wolsbourg, c’est pareil en Bundesliga, ça rivalise avec les meilleures équipes allemandes. J’espère un sursaut d’orgueil du LOSC et une prise de conscience. Le niveau va être plus haut et les Lillois vont être attendus. »