LOSC : un ancien Dogue a dépossédé Cristiano Ronaldo d'un record

En 2020, le LOSC a vendu Victor Osimhen pour 75 millions d’euros à Naples. Depuis, le buteur international nigérian brille avec le club italien. Cette année, l’ancien Dogue marche sur la Serie A en étant leader avec son club et en ayant inscrit 16 buts en 17 matchs de championnat.

Dimanche dernier, lors de la victoire du SSC Napoli sur la pelouse de la Spezia (3-0), Victor Osimhen est passé devant Cristiano Ronaldo. L’ancien lillois a sauté à une hauteur de 258 cm. Dans l’histoire de la Serie A, il devance CR7 (contre la Sampdoria : 256 cm) et il est juste derrière Fikayo Tomori (contre la Juventus : 263 cm).

VAR Review: overall record belongs to Fikayo Tomori



✈️ Tomori vs. Juventus: 263 cm

🆕 Osimhen vs Spezia: 258 cm

✈️ Ronaldo vs. Sampdoria : 256 cm pic.twitter.com/b6XY2sTARh