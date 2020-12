LOSC : un ancien président du Stade Rennais et une révolution bientôt à Lille ?

L'information est de taille. Donnée depuis quelques minutes par nos confrères de l'Equipe. En effet, Gérard Lopez, le président du LOSC, doit, et dès ce soir selon le média, discuter avec les dirigeants du fonds d'investissement Elliott, "principal bailleur des Dogues pour un montant estimé autour de 130 millions d'euros". Comme l'indique depuis plusieurs jours une rumeur, persistante, ce même fonds commencerait à s'inquiéter de la dette du club lillois.

En fonction de ce qui se décidera lors de cette fameuse réunion, deux décisions majeures pourraient intervenir. Soit Gérard Lopez trouve d'autres investisseurs et Elliott se retire. Soit le fonds d'investissement reste et exigerait par la suite un changement à la tête du LOSC. Toujours selon l'Equipe, c'est Olivier Létang, ancien président du Stade Rennais remercié il y a quelques mois par la famille Pinault, qui pourrait arriver dans le Nord et diriger le club.

A suivre....