LOSC : un cadre de Galtier affiche ses ambitions débordantes

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le LOSC a fait un grand pas vers le titre ! Grâce à sa large victoire acquise face au RC Lens ce vendredi en ouverture de la 36ème journée de Ligue 1 (0-3), le club nordiste a pris provisoirement quatre points d'avance sur le PSG, son dauphin au classement, mettant ainsi la pression sur le club de capitale qui va croiser le fer face à Rennes (dimanche à 21h).

Plutôt réservé au moment d'évoquer le titre ces dernières semaines, Jonathan Bamba ne veut désormais plus se cacher. Dans un entretien accordé à Téléfoot, le milieu des Dogues a fait part de ses ambitions à deux matches de la fin de la saison, tout en couvrant de louanges son coéquipier Burak Yilmaz. "Le soutien des supporters nous a fait énormément de bien au départ de Luchin vendredi matin. On a essayé de rendre fiers nos fans sur le terrain et ça c’est le principal. Si l’on garde ce même état d’esprit que ce soir, je n’imagine pas perdre ce titre. Yilmaz ? Il nous impressionne encore du haut de ses 35 ans. On savait de quoi il était capable encore sur le terrain et en dehors mais il prouve encore des choses."