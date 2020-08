LOSC : un cadre de Galtier devrait payer les pots cassés à Reims

Les amoureux de la L1 devront rapidement s’y faire : il y a désormais un match à 13h le dimanche. Ce coup-ci, il s’agira du choc entre le Stade de Reims et le LOSC à Delaune, dans le cadre de la 2e journée.

Pour ce faire, L’Équipe croit savoir que Christophe Galtier va modifier son équipe de départ en comparaison de la réception du Stade Rennais samedi dernier (1-1) : Boubakary Soumaré devrait remplacer Sanches au milieu. Et il serait aussi étonnant que Galtier laisse une nouvelle fois Yilmaz sur le banc. En l’absence de Reinildo, suspendu pour deux matches après son expulsion contre Rennes, Domagoj Bradaric jouera derrière Jonathan Bamba dans le couloir gauche.

Soumaré devrait remplacer Sanches à Reims

« Cette semaine, nous avons beaucoup joué, et jouer c’est travailler, expliquait le coach du LOSC jeudi en conférence de presse. Je leur ai demandé d’être plus précis dans leur positionnement, les uns par rapport aux autres. J’ai ressenti ce besoin de les faire jouer en équipe, pour avoir plus de repères et de coordination. »

La majorité des joueurs doit se sentir visée par cette remarque. En l’absence de Reinildo, suspendu pour deux matches après son expulsion contre Rennes, Domagoj Bradaric jouera derrière Jonathan Bamba dans le couloir gauche. Bakary Soumaré devrait remplacer Sanches au milieu. Et il serait étonnant que Galtier laisse une nouvelle fois Yilmaz sur le banc.