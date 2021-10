LOSC : un couac et une surprise dans le onze de Gourvennec contre Séville ?

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Le LOSC doit absolument engranger ce soir sous peine de devoir dire adieu prématurément à la Ligue des champions (21h). Pour ce choc contre le Séville FC, Lille espère légèrement dépasser l’affluence du match de Wolfsburg (34 353 spectateurs).

Selon L’Équipe, le stade Pierre-Mauroy sera donc loin d’être plein pour l’affiche de ce groupe G qui va, grosso modo, égaler les affluences en L1... où l’équipe nordiste compte 24 000 abonnés. Le contexte sanitaire et la tardive campagne d’abonnement à la C1 expliquent ce couac relatif.

Au sujet du onze de départ envisagé par Jocelyn Gourvennec, le doute est plus que permis. Pour des questions de fraîcheur et d’adversaire, l’entraîneur du LOSC a indiqué hier qu’il n’avait pas encore arrêté son équipe. Toujours selon le quotidien sportif, il n’est pas certain que Renato Sanches (24 ans) débute le match... lui qui vit pourtant mal émotionnellement le fait d’être privé de compétition...

« Sauvé par ses artistes » en une du journal L'Équipe du mercredi 20 octobre.



