LOSC : un coup de massue à 20 M€ frappe les Dogues !

INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Cela fait cinq ans que l'affaire Leao traîne en longueur et un nouveau chapitre est en train de s'écrire. Selon le quotidien sportif portugais Record, proche du Sporting, le LOSC a été condamné à s'acquitter seul de l'amende de 20,3 M€ infligée par le tribunal arbitral du sport pour le recrutement de Rafael Leao en 2018 après que l'attaquant a cassé son contrat avec les Lions de façon unilatérale. Il était question, un temps, que le joueur mais aussi son club actuel, l'AC Milan, règlent cette pénalité avec les Dogues. Ce ne sera pas le cas.

Le LOSC devrait faire appel

Pour rappel, en fin de saison 2017-18, les ultras du Sporting, commandités par le président de l'époque, avaient fait une descente au centre d'entraînement pour agresser les joueurs. Apeurés, la plupart d'entre eux avaient décidé de rompre leur contrat et de s'en aller. Dont Leao, qui a depuis réalisé la carrière que l'on sait et qui vaudrait désormais plus de 100 M€. Un gros manque à gagner pour les Lions, qui ont réclamé que justice soit faite. Le TAS a fixé le montant de l'indemnité qu'aurait dû payer le LOSC à 20,3 M€. Qu'il doit donc payer seul. Mais selon le journaliste de RMC Nicolas Vilas, le club nordiste devrait faire appel.