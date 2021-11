LOSC : un coup dur gâche la fête des Dogues en Ligue des champions

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Le LOSC a fait honneur à la Ligue 1 et son statut de champion de France en enregistrant deux victoires d’affilée en Ligue des champions pour la première fois de son histoire (en 43 matches). Avant de faire tomber le Séville FC et Salzburg (1-0) hier à Lille, le club nordiste n’avait gagné aucune de ses dix précédentes rencontres dans la compétition (3 nuls, 7 défaites).

« On a dit qu’on jouerait la C1 à 300 %. Ce que l’on fait, a résumé Jocelyn Gourvennec en conférence de presse. Pour être là où on est, premiers du groupe avec huit points, c’est parce qu’on a fait beaucoup d’efforts. On fait honneur à la compétition et à la L1. Quand je vois le stade après la victoire, ce sont des moments très importants. Quand on est capables d’arracher des matches comme ça, on doit pouvoir le faire plus souvent. On parvient à avoir ce petit plus en C1. Mais il faudra encore une grosse bagarre à Wolfsburg. »

Le coach du LOSC sait qu’il faudra prendre un point en Allemagne début décembre pour assurer l’essentiel pour les 8es de finale de la C1. Un coup dur pourrait l’en empêcher : Xeka – pour l’ensemble de son œuvre – et Jonathan Bamba – pour une friction superflue dans le temps additionnel – ont été avertis et seront suspendus à Wolfsburg.

La Une de L’Équipe du jour ! 🗞 pic.twitter.com/C3ZSlJ8vOl — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) November 24, 2021