LOSC : un Cristiano Ronaldo bis se cache dans le vestiaire lillois

José Fonte (36 ans) n’a jamais caché son admiration sans faille pour Cristiano Ronaldo (35 ans). Ce qu’on savait peut-être un peu moins, c’est que le défenseur central du LOSC vit le même quotidien que son glorieux cadet de la Juventus Turin en terme d’entraînement invisible.

« Avec son expérience, il a une parfaite connaissance de son corps, a résumé Christophe Galtier en conférence de presse. Il sait ce dont il a besoin. Avant les entraînements, José, c’est 45 minutes de travail individualisé dans tous les domaines : renforcement musculaire, étirement, souplesse, explosivité, le tout encadré par nos préparateurs. Et une demi-heure après les séances. Quand vous avez un joueur comme ça, les jeunes le regardent. Et ils se disent : “ah, c’est ça le travail ?” Oui, c’est ça ! Et cela incite à prendre exemple sur ce genre de profil. »

Fonte est aussi bien réglé que CR7

Cristiano Ronaldo est une source directe d’inspiration pour Fonte. « Il a cherché 100 fois, en vain, à connaître les secrets de préparation de son compatriote modèle, explique L’Équipe. Mais, comme lui, il ne laisse absolument rien au hasard de son taux de masse grasse (entre 7% et 8%), à son poids, entre 83 et 84 kilos (pour 1,91 m) en passant par sa nutrition très verte. » Tout comme CR7, le joueur de 36 ans n’oublie pas les horaires fixes du sommeil (de 23 heures à 7 heures), dans une pièce fraîche autour de 21°C. Le tout en alternant le passage dans les eaux chaudes puis froides pour favoriser la récupération.