LOSC : un Dogue n'est pas reparti les mains vides après Wolfsburg

Ce mercredi, L'Equipe a attribué sa meilleure note du match LOSC-Wolfsburg (0-0), un 7, à quatre joueurs : trois Lillois, Sven Botman, Benjamin André et Jonathan David, un Loup, le gardien Koen Casteels. Pas vraiment une surprise tant les Allemands ont été dominés hier. Le portier belge s'est notamment interposé à plusieurs reprises devant l'attaquant canadien des Dogues. Et quand ce dernier a fini par trouver la faille à la 48e, la VAR a annulé le but car le ballon était sorti au préalable…

Mais Jonathan David n'est pas rentré chez lui les mains vides : il a obtenu le trophée d'homme du match. Une juste récompense car l'attaque des Dogues n'est pas la même quand il est là. Ainsi, à Lorient (1-2), vendredi, c'est à son entrée en jeu que les champions de France ont commencé à se réveiller. Et ce alors qu'il avait remis les pieds en Europe le matin même de la rencontre.

Proud to have my first UCL match behind me but we can’t be satisfied with the result. Focused on the next match pic.twitter.com/YvgCRQ20vJ