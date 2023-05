LOSC : un Dogue se permet de reprendre Fonseca de volée

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Il y a quelques temps, l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, a estimé en conférence de presse qu'Edon Zhegrova était plus efficace en rentrant en jeu plutôt qu'en tant que titulaire. Un avis que le principal intéressé ne partage pas.

Zhegrova contredit Fonseca

"Je ne dirais pas ça, je ne suis pas d'accord. Que je débute ou que j'entre en jeu, je suis le même. Mais bien sûr, quand tu entres en jeu, c'est un peu différent parce que l'autre équipe est un peu fatiguée. Tu entres en jeu et tu es frais. C'est aussi parce que j'ai faim. Certains joueurs entrent 10 minutes et n'ont pas faim, mais moi, je m'en fiche de jouer 10 minutes ou de débuter, je suis toujours le même. Je marque quand j'entre donc on peut dire que je suis meilleur quand j'entre, mais ce n'est pas ça, je peux jouer 90 minutes", a confié l'ailier droit kosovar dans des propos rapportés par La Voix du Nord.

LOSC : Edon Zhegrova sans filtre, « quand tu joues dans la rue, tu es libre »#LOSC https://t.co/Ko7xbqgqjh — La Voix des Sports (@lavoixdessports) May 2, 2023

Pour résumer L'ailier droit du LOSC, Edon Zhegrova, n'est pas d'accord avec les récentes déclarations de son entraîneur, Paulo Fonseca, à son sujet. Et il l'a clairement fait savoir.

Fabien Chorlet

Rédacteur