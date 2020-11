LOSC : un énorme coup dur se profile pour Christophe Galtier

A l'image de Jürgen Klopp à Liverpool, de nombreux entraîneurs se plaignent des cadences infernales imposées par le calendrier en cette première partie de saison. Pour les clubs qualifiés en Coupe d'Europe, il y a des matches tous les trois jours depuis septembre et jusqu'à fin décembre. D'ailleurs, les Reds ont payé un lourd tribut à ce marathon puisque leur défense entière (Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk et Robertson) est à l'infirmerie !

La durée de son indisponibilité bientôt communiquée

Mais le LOSC pourrait également être fortement pénalisé. En effet, son meilleur joueur depuis le début de la saison, Renato Sanches, a été renvoyé prématurément dans le Nord en raison d'un pépin musculaire dont la nature n'a pas encore filtré. Le milieu de terrain aurait dû participer au Portugal-France (0-1) d'hier mais il s'est blessé avant.

Il va passer des examens à Lille et ce n'est qu'à ce moment-là que la durée de son indisponibilité sera fixée. Mais Christophe Galtier peut d'ores et déjà s'inquiéter, lui qui verra son équipe disputer trois matches (Lorient, Milan et Saint-Etienne) en sept jours à compter de vendredi…