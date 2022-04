LOSC : un gardien postule déjà pour remplacer Léo Jardim l'an prochain

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Alors que Léo Jardim est en train de s'imposer dans le but du LOSC et reste sur six matchs de Ligue 1 sans encaisser de but, une alternative de Ligue 2 se pose déjà au Brésilien pour la saison prochaine. Auteur d'une grosse saison en prêt du côté de Valenciennes, Lucas Chevalier s'est déclaré prêt au combat dans les colonnes de L'Equipe.

"Je veux postuler"

Poussé par les supporters qui ont lancé un mouvement sur les réseaux sociaux pour qu'il remplace Ivo Grbic après LOSC – PSG (1-5), le jeune portier refuse de s'enflammer : « J'ai dû recevoir des centaines de notifications, alors que je n'avais aucun rapport avec le match. C'est bien pour moi mais il ne faut pas que ça mette la pression. Les supporters sont très gentils. Mais certains, même si je ne l'espère pas, seront les premiers à me descendre quand je ne serai pas bon. Moi, j'ai envie de jouer avec eux. Après, ce sont les dirigeants, c'est Lille, qui vont décider ce qu'ils veulent faire (…) Ce que je sais, c'est que j'ai du bagage. J'ai l'avantage d'avoir joué cette année, donc j'ai des arguments à faire valoir, je veux « postuler » ».

S'il reconnaît que cela aurait « sûrement » été trop tôt de le promouvoir numéro 1 à Lille l'été dernier (« Je n'ai jamais vu de ma vie un club qui est champion de France lancer un petit jeune du centre l'année d'après »), Lucas Chevalier estime avoir changé d'aura aujourd'hui : « J'ai joué dans des stades avec du monde. J'ai appris la pression, je suis quelqu'un de régulier, serein. Je n'ai jamais tremblé. Et ce n'est pas parce qu'il y aura 20 000 personnes de plus que ça va me faire trembler. C'était un rêve, mais, aujourd'hui, c'est l'objectif. Et si je continue comme je le fais, il sera accompli ».

