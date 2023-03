LOSC : un gros coup de gueule confirmé face au RC Lens

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

En une phrase, Jorge Maciel a confirmé avoir fait trembler les murs du vestiaire visiteurs de Bollaert hier après-midi, à la mi-temps du derby : "On n'a pas changé les joueurs, on a changé les attitudes". Apathiques comme trop souvent en première période, les Dogues, ainsi secoué par l'entraîneur-adjoint de Paulo Fonseca qui, suspendu, a suivi la rencontre des tribunes, ont dominé le deuxième acte et justement égalisé (1-1 score final).

Un coup de gueule confirmé par Lucas Chevalier dans La Voix du Nord : "Quand le coach est rentré dans le vestiaire, il nous a demandé de jouer comme on sait le faire. Il n'était pas content. On n'était pas le LOSC, on n'était pas bons. Peut-être de la nervosité ou la pression du public. On a aussi subi le gros pressing de Lens. Mais on savait qu'on allait avoir notre moment : les Lensois ne pouvaient pas continuer comme ça. Quand on retrouve nos principes, on bouge tout le monde".