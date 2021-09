LOSC : un immense couac attend les Dogues en Ligue des champions

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Vers un Pierre Mauroy qui sonne creux face à Wolfsburg ? Selon les informations d’RMC Sport, le stade du LOSC pourrait peiner à se remplir face à Wolfsburg ce mardi soir, 1ère journée de phase de groupes de Ligue des Champions. Et pour cause, le média sportif rapporte que seules un peu plus de 30000 places auraient été vendues alors que le stade peut accueillir 50000 spectateurs.

Sans doute que le début de saison plus que mitigé des Dogues (1 victoire , 2 nuls, 3 défaites) n’y est pas étranger. Jocelyn Gourvennec et Benjamin André, interrogés sur la situation en conférence de presse ont quelque peu évité la question. « Je pense plutôt à ceux qui vont être présents, pas les absents, a d'abord lâché le milieu de terrain. J'ai envie de montrer un vrai visage à ceux qui seront là, essayer de faire quelque chose de bien pour qu'à la fin du match il y ait des sourires. » a déclaré le milieu de terrain, complété par son coach « Je ne sais pas combien il y aura de personnes demain mais il faut montrer un bon visage au public. (...) Ca doit venir de nous, il faut que l'équipe montre beaucoup d'envie et d'enthousiasme, et évidemment que le public suivra. ». (Propos rapportés par RMC Sport).

Sept années se sont écoulées depuis le dernier match face au @VfL_Wolfsburg ✊



Demain, dans les tribunes comme sur le terrain, les Dogues donneront tout 🔥#LOSCWOB pic.twitter.com/UeuOdAJE7j — LOSC (@losclive) September 13, 2021