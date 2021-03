LOSC - Mercato : un indésirable est revenu en grâce aux yeux de Galtier

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Le LOSC ne galvaudera pas la Coupe de France. Bien que lancés dans la course au titre en L1, les Dogues n’entendent pas se faire piteusement sortir comme la saison dernière. Pour ce faire, Christophe Galtier va néanmoins procéder à quelques changements dans son onze de départ habituel.

Six mois après son arrivée au LOSC en provenance de Naples, Orestis Karnezis (35 ans) va ainsi faire ses débuts dans le but lillois à Ajaccio. Autre titularisation à l’horizon : Xeka... en défense centrale. Vendredi, à l’entraînement, le milieu portugais était aligné en défense et sa titularisation se précise, L’Équipe rappelant que Galtier ne dispose que de trois stoppeurs depuis le départ d’Adama Soumaoro à Bologne en janvier.

À la cave en 2019, Xeka est estimé par Galtier

« Il y a une grosse concurrence au milieu mais Xeka est exemplaire dans l’investissement et nous a toujours apporté ce qu’on attendait de lui, savoure Galtier. Il est au niveau de ce qu’il a pu faire il y a deux ans, quand on a terminé deuxièmes, lorsqu’il était titulaire au milieu avec Thiago Mendes. » Par la suite, l’ancien Dijonnais avait été freiné par une blessure qui lui avait coûté cinq mois d’absence (avril-septembre 2019) puis sa place de titulaire après les arrivées de Benjamin André et de Renato Sanches. À cette époque, le Portugais était même annoncé sur le départ et a donc complètement retourné la situation auprès de son entraîneur.