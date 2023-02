LOSC : un podium convoité en vue pour Bamba contre Strasbourg

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Après la douloureuse élimination de la Coupe de France face à l'OL (2-2, 2 t.a.b. à 4) mercredi, le LOSC va tenter de se relancer dimanche contre Strasbourg à domicile. Et ainsi confirmer son magnifique succès à Rennes (3-1) la semaine dernière, qui lui a permis de revenir à deux longueurs du quinté de tête et donc d'une place européenne. Pour cela, il pourra compter sur Jonathan Bamba, titulaire mercredi soir au Groupama Stadium et en forme cette saison (4 buts et 3 passes décisives en 18 matches de L1).

Face à Strasbourg, l'ailier, libre en fin de saison et qui devrait partir après cinq saisons dans le Nord, pourrait devenir le 2e meilleur passeur de l'histoire moderne de Lille. Il rejoindrait ainsi Florent Balmont et Ludovic Obraniak, qui se sont arrêtés à 23. Mais pour tenter de détrôner le n°1, Bamba devra prolonger et rester très longtemps chez les Dogues. En effet, Eden Hazard a délivré, en son temps,... 53 passes décisives !