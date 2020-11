LOSC : un proche de Luis Campos plie déjà bagage !

S'il n'arrive toujours pas à trouver un accord avec Gérard Lopez pour définitivement quitter le projet du LOSC et reprendre sa liberté totale, Luis Campos commence à retirer ses billes du côté de Luchin.

En effet, comme nous l'apprend le journaliste de RMC Sport Loïc Tanzi, l'un de ses proches collaborateurs sur place, Olivier Gagne a annoncé à ses dirigeants son départ. Un départ qui intervient un peu plus d'un an après son arrivée.

Inconnu du grand public, l'intéressé était coordinateur sportif et travaillait étroitement avec le Portugais. Rappelons que la société Scoutly, dirigée par Luis Campos, est encore sous contrat avec Lille jusqu'en juin 2022...

Olivier Gagne, qui bossait avec Luis Campos, a décidé de quitter le LOSC un peu plus d'un an après son arrivée. Il était Coordinateur Sportif et travaillait étroitement avec le Portugais #LOSC https://t.co/vf8Ni7rk0L