LOSC : un retour et deux absents dans le groupe de Gourvennec pour Salzbourg

L'entraineur du LOSC, Jocelyn Gourvennec, peut compter sur un retour important ! Jonathan Bamba, touché à la cuisse et absent depuis un mois, figure bel et bien dans le groupe lillois pour le déplacement à Salzbourg, ce mercredi (21h) en Ligue des Champions.

En revanche, le coach des Dogues devra continuer à composer sans Renato Sanches, qui a repris l’entraînement individuel cette semaine mais est en phase seulement de reprise. Leo Jardim, touché aux cervicales, est suppléé par Adam Jakubech, qui sera la doublure d’Ivo Grbic.

