LOSC : un retour et une incertitude avant le SCO d'Angers

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

A quelques heures de la rencontre, prévue demain face au SCO d'Angers, l'entraîneur du LOSC, Jocelyn Gourvennec, a donné des nouvelles de son effectif. Avec du bon, du moins bon et des doutes quant à la participation d'un joueur.

Absent de la feuille de match cette semaine en Ligue des Champions, lors de la victoire contre le FC Séville, l'attaquant turc Burak Yilmaz est de retour. Ce qui ne sera pas le cas de Botman, qui poursuit sa rééducation, et de Djalo, qui ressent une douleur à l'ischio. Gourvennec est montré assez clair, il attendra les dernières heures pour décider. "On est plutôt rassuré, mais on verra cet après-midi."

Le groupe du LOSC, délivré ce soir, permettra de savoir.