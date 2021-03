LOSC : Un seul être manque aux Dogues

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Le LOSC est toujours leader de la L1 mais il tire la langue en ce moment. Après l'élimination en Ligue Europa face à l'Ajax, il a fallu un but de José Fonte en toute fin de rencontre pour que les Dogues arrachent un point face à Strasbourg (1-1), dimanche. L'absence de Burak Yilmaz à cause d’une lésion au mollet se fait durement ressentir. « Burak nous manque dans ce genre de match, a relevé José Fonte hier. Je crois que Burak est important pour nous, c’est un joueur de surface. Mais il n’est pas là et il faut trouver des solutions, il faut continuer la bagarre comme le coach l’a dit. »

Christophe Galtier aussi a mis en avant les difficultés offensives actuelles du LOSC en l'absence du Turc. « Ma ligne offensive est jeune, avec beaucoup de qualités, de sérieux dans le travail, mais il faut autre chose. Ne soyons pas beau mais efficace. Il faut entreprendre, on le doit ». Et à lui d'ajouter : « Les joueurs plus âgés amènent de l’expérience. Regardez contre Strasbourg, passe de Benjamin (André) et tête de José (Fonte). But ». Avec 9 buts et 4 passes décisives, le retour d'Yilmaz (35 ans) est plus attendu que jamais au LOSC. Mais il faudra encore faire sans lui demain mercredi contre l'OM...